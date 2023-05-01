Что смотреть в мае — главные сериальные новинки месяца

«Сантехники Белого дома»

Новая политическая комедия HBO от создателя «Вице-президента» Дэвида Мэндела, что само по себе внушает доверие. Двое парней с лицами Вуди Харрельсона и Джастина Теру должны установить прослушку в штабе соперника Никсона с целью сбора компромата. Спойлер, всё прошло не слишком гладко.

Премьера — 1 мая.

«Маленький огонёк»

Биографическая драма National Geographic о жизни голландской девушки Мип Гиз, которая, рискуя собственной жизнью, помогла укрыться от нацистов семье Анны Франк во время Второй мировой войны. В ролях — Бел Паули и Лив Шрайбер.

Премьера — 1 мая.

«Королева Шарлотта: Бриджертоны»

Спин-офф нашумевших «Бриджертонов» от Netflix, до которого никому нет дела. Обещают эпическую историю любви короля Георга и будущей королевы Шарлотты (все совпадения с реальными личностями случайны). Фишка, разумеется, в цвете кожи главной героини.

Премьера — 4 мая.

«Ничегошеньки»

Известный комик SNL Пит Дэвидсон снова снимает о своей жизни, на этот раз — целый сериал. Шуток про размер достоинства, о котором ходят легенды, не наблюдается, зато есть сам Джо Пеши в роли дедушки главного героя! Чтобы вы понимали масштаб события — до этого актёр возвращался с пенсии только ради Мартина Скорсезе.

Премьера — 4 мая.

«Бункер»

Ребекка Фергюсон в главной роли — сама по себе серьёзная причина посмотреть новый сериал от Apple TV+. По сюжету антиутопии люди живут глубоко под землёй в огромном бункере, защищающего их от непригодной для жизни среды обитания. Но, как водится, всё не так просто, и героине Фергюсон предстоит разузнать страшную правду.

Премьера — 5 мая.

«Класс '09»

Что-то странное творится в драматическом триллере FX с Кейт Марой и Брайаном Тайри Генри. Выпускники Квантико 2009 года вновь объединяются после смерти общего друга. Добавляет запутанности сюжету тот факт, что действие происходит в прошлом, настоящем и будущем.

Премьера — 10 мая.

«Клеопатра»

Псевдодокументалка от Джады Пинкетт-Смит наделала немало шуму, но если бы царица Египта внезапно не оказалась чёрной, дела до сего творения никому бы не было. Netflix предусмотрительно закрыл комментарии под роликом, но зрители к тому времени уже успели побомбить и закидать трейлер дизлайками и всем остальным.

Премьера — 10 мая.

«Семья Сталлоне»

Сильвестр Сталлоне настолько крут, что запускает реалити-шоу о самом себе. А благодаря красивым дочкам там даже будет на что посмотреть. Хотите узнать, как Слай чешет хвосты кошечкам? Тогда посмотрите «Короля Талсы».

Премьера — 17 мая.

«Детектив под кайфом»

Патриша Аркетт играет саму себя потрёпанную жизнью наркозависимую героиню, решившую кардинально изменить свою жизнь и стать частным детективом. Комедийная новинка от Apple TV+.

Премьера — 17 мая.

«Балет»

Драма о суровой и во всех смыслах страстной изнанке современного балета — единственная заметная российская премьера мая. В главной роли — профессиональный хореограф Алла Сагалова. Разумеется, будет много грязи, интриг и разврата.

Премьера — 18 мая.

«Американец китайского происхождения»

Сериал, который больше напоминает спин-офф «Всё, везде и сразу», и это совершенно не добавляет желания его посмотреть. Мишель Йео, Ке Хюи Куан и Стефани Сюй вместе с режиссёром «Шан-Чи и Легенды десяти колец» призваны помочь Disney+ привлечь китайскую аудиторию.

Премьера — 24 мая.

«Платонические отношения»

Платонические отношения Сета Рогена и Роуз Бирн станут темой целого сериала Apple TV+, и это подозрительно даже на уровне синопсиса. В фильмографии шоураннера Николаса Столлера «Соседи: На тропе войны», «В пролёте» и «Побег из Вегаса», что настраивает на определённый лад.

Премьера — 24 мая.



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«Очищение»

Шикарная Тереза Палмер в психологическом триллере о реально существовавшем секретном культе, похищавшем детей. Главной героине предстоит сразиться с кошмарами прошлого, чтобы остановить предводительницу культа.

Премьера — 24 мая.

«Фубар»

Арнольд Шварценеггер завершает карьеру… агента ЦРУ, но обнаруживает, что его дочь тоже шпионка. Теперь им придётся работать сообща, а это, как вы поняли из названия, тот ещё п**ц. Бодрая семейно-шпионская экшен-комедия от создателя «Ричера» выйдет на Netflix.

Премьера — 25 мая.