«Они хотят, чтобы она села им на лицо» — Кэти Сакхофф рассказала о реакции фанатов на её героиню «Мандалорца»

Может показаться, что фанаты невзлюбили Бо-Катан Крайз после третьего сезона «Мандалорца», но, по словам Кэти Сакхофф, это не так. Актриса рассказала о широком отклике, который получила её героиня, и оказалось, что почти все её в той или иной степени вожделеют.

70% фанатов любят её, 10% ненавидят весь сериал, 5% ненавидят Бо-Катан и ещё 2% просто хотят, чтобы она села им на лицо.

Куда делись оставшиеся 13%, актриса не уточнила.

Но даже несмотря на это, Сакхофф не привыкать к фанатской критике, хоть она до сих пор и жалуется мужу на особо рьяных хейтеров:

Мой муж так злится на меня, потому что я захожу в соцсети и жалуюсь: «Они все меня ненавидят! Один говорит, что я ничего не знаю, другой — что смотреть на мою игру утомительно, третий — что Кэти Сакхофф абсолютно некомпетентна».

Надо полагать, леди Бо-Катан Крайз, внезапно ставшая предводительницей мандалорцев и главной героиней сериала, продолжит радовать 72% фанатов в четвёртом сезоне.