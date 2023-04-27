 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые сериалы недели: «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в главных ролях «Чёрное зеркало» возвращается! Вышел трейлер шестого сезона Джесси ушла от Psy и показала, что он потерял (много фото) Убойный мир «Джона Уика» приветствует гостей в «Отеле „Континенталь“» (тизер) «Человек-паук: Паутина вселенных» крепко хранит свои главные сюрпризы (фото)
• • •
 
15
СЕРИАЛЫ
1 543

«Они хотят, чтобы она села им на лицо» — Кэти Сакхофф рассказала о реакции фанатов на её героиню «Мандалорца»

Источник: Disney+

Может показаться, что фанаты невзлюбили Бо-Катан Крайз после третьего сезона «Мандалорца», но, по словам Кэти Сакхофф, это не так. Актриса рассказала о широком отклике, который получила её героиня, и оказалось, что почти все её в той или иной степени вожделеют.

70% фанатов любят её, 10% ненавидят весь сериал, 5% ненавидят Бо-Катан и ещё 2% просто хотят, чтобы она села им на лицо.

Куда делись оставшиеся 13%, актриса не уточнила.

Но даже несмотря на это, Сакхофф не привыкать к фанатской критике, хоть она до сих пор и жалуется мужу на особо рьяных хейтеров:

Мой муж так злится на меня, потому что я захожу в соцсети и жалуюсь: «Они все меня ненавидят! Один говорит, что я ничего не знаю, другой — что смотреть на мою игру утомительно, третий — что Кэти Сакхофф абсолютно некомпетентна».

Надо полагать, леди Бо-Катан Крайз, внезапно ставшая предводительницей мандалорцев и главной героиней сериала, продолжит радовать 72% фанатов в четвёртом сезоне.

Комментарии (15)

Ещё на эту тему

32Кэти Сакхофф уверена: Бо-Катан Крайз готова быть лидером в «Мандалорце» 3Дин Джарин и Бо-Катан соединились на свежих постерах «Мандалорца» +Гриф Карга уговаривает Дина Джарина в первом отрывке из третьего сезона «Мандалорца» 20Настоящее и будущее «Звёздных войн» в лицах — много фото с ивента Star Wars Celebration

Тоже интересно

2Кифер Сазерленд спасает мир в трейлере экшен-триллера «Кроличья нора» 0Трейлер «Теда Лассо» хвастается яркими моментами третьего сезона 1«Четыре рыцаря апокалипсиса» — новый тизер, дата выхода и другие подробности продолжения «Семи смертных грехов» 6Новая теория «Звёздных войн» о Силе может изменить всю сагу 9Потрёпанная Кристина Асмус готовится к дуэли в открывающей сцене чёрной комедии «Райцентр»

Далее на КГ

3
Ана де Армас, Крис Эванс и жалкая кучка Мстителей обеспечили фильму «Без ответа» рекорд по просмотрам
 5
А вот и шутейки! Японский трейлер «Флэша» раскрывает фильм с обратной стороны
 9
Этот поезд ушёл: Сигурни Уивер исключила возможность возвращения в серию «Чужой»
 3
Джеймс Макэвой станет подчиняться голосам в голове в новом экшене
 1
«Фермер-аристократ» — дата премьеры нового аниме по манге создательницы «Стального алхимика» и «Серебряной ложки»
 12
Юный ксеноморф позирует на съёмках нового «Чужого» (фото)
 5
Том Круз позаимствовал полицейский байк на новом кадре экшена «Миссия невыполнима 7»
 7
Ребекка Фергюсон и компания рассказывают о тайнах «Бункера» (видео)
 4
Майкл Фассбендер ведёт неудачников к победе в трейлере комедии «Следующий гол — победный»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 471: Передернуть на повестку
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Шоураннер и актёры «Пацанов» празднуют завершение съёмок четвёртого сезона (видео)
 
Актриса. Герой. Лесбиянка: «Пацаны» простились с Королевой Мэйв (видео)
 
Подростковая любовь к парням и прочие нетолерантые вещи: анонсирован комикс про старшеклассницу в 1990-х
 
Кино Новый «Граф Монте-Кристо» обзавёлся постером и исполнителем главной роли
 
Сонхва из группы Ateez отметил своё двадцатипятилетие
 
Кино «Мы не увольняли Генри Кавилла. Его просто одурачили» — Джеймс Ганн
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 471: Передернуть на повестку
 
 
2ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д’Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 
1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
 
0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru