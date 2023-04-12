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Кэти Сакхофф уверена: Бо-Катан Крайз готова быть лидером в «Мандалорце»

Источник: Disney+

Бо-Катан Крайз в исполнении Кэти Сакхофф стала не только лидером мандалорцев, но и, вполне возможно, одного конкретного «Мандалорца». По крайней мере, режиссёр сериала Рик Фамуйива не видит разницы между ней и Дином Джарином, так почему бы Педро Паскалю и не подвинуться.

Сама Сакхофф также уверена, что её героиня способна быть лидером и полностью это заслужила:

Она честно выиграла тёмный меч. Но, что действительно удивительно, она даже не осознала это. Потому что это больше не находится в центре её внимания.

Она дошла до того момента, когда она его больше не хочет. Каждый раз, когда она отправлялась за ним и пыталась со всем разобраться, всё шло наперекосяк. Она сдалась, наконец-то усмирила своё эго и теперь готова вести за собой. Впервые в жизни она готова обратиться к кому-то за советом. У неё есть поддержка Оружейника, и это очень вдохновляет.

Не согласны, разве что, зрители — последний на данный момент, шестой эпизод третьего сезона (Chapter 22: Guns for Hire) получил самую низкую оценку на IMDb за всё время существования сериала. Срежиссировала его Брайс Даллас Ховард, а за сценарную импотенцию в ответе Джон Фавро.

Впереди ещё два эпизода, но ничего хорошего уже не ждём.

Комментарии (2)

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