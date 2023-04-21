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1 458

Звезду «Мифического квеста» уволили из-за неудачной шутки

Источник: Apple TV+

Как и следовало ожидать, 83-летний Ф. Мюрерй Абрахам никого не домогался на съёмках «Мифического квеста». Дедушку уволили из-за неудачных шуток, которые некоторые актрисы сочли оскорбительными.

Актёр впервые прокомментировал ситуацию и искренне извинился за неподобающее поведение:

Это глубокое и искреннее извинение. Я никогда не намеревался никого оскорблять. Я рассказывал шутки, не более того, которые расстроили некоторых из моих коллег, и в результате потерял замечательную работу с прекрасными людьми.

Остаётся порадоваться за Абрахама, сумевшего выбраться из этого серпентария прекрасных людей с минимальными потерями. Актёр продолжает сниматься, среди последних его работ — второй сезон «Белого лотоса», один из эпизодов «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо» и озвучка Хонсу в «Лунном рыцаре».

Комментарии (7)

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