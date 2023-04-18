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Ф. Мюррей Арбахам был уволен из «Мифического квеста» из-за домогательств до актрис

Источник: Apple TV+

Третий сезон «Мифического квеста» неожиданно для всех распрощался со своим самым старым героем — сериал молчаливо покинул 83-летний Ф. Мюррей Абрахам, причём без шансов на возвращение. Тогда ни студия, ни создатель проекта Роб Макэлхенни вдаваться в подробности не стали, ограничившись лишь парой общих фраз, а рассказывать, как выясняется, там было о чём.

Издание Rolling Stone решило докопаться до дедушки сути и выяснило, что поведение Абрахама на съёмках вызывало определённые вопросы — прямо, как у его героя. На актёра поступили две жалобы: после первой дело ограничилось предупреждением и запретом приближаться к некоторым актрисам, а уже после второго инцидента информация была доведена до Макэлхенни, который и «отпустил» Абрахама восвояси.

Тут могла бы грянуть отмена, но все вовлечённые стороны, к их чести, хранят молчание. Lionsgate вновь прокомментировала ситуацию крайне размыто, доходчиво дав понять, что пикантных подробностей не будет:

Мы серьёзно относимся ко всем заявлениям о противоправных действия и тщательно их расследуем. В соответствии с нашей политикой, мы не обсуждаем наши кадровые решения.

А сам Макэлхенни ещё тогда и вовсе отзывался о бывшем коллеге крайне тепло:

Обидно, что в этом сезоне не будет Мюррея. Но мы понимаем, что Си Дабл Ю — любимый персонаж и важная часть сериала. Так что мы проследим, чтобы прощание с ним было соответствующим. Размах определённо будет большим.

С тех пор Ф. Мюррей Абрахам исполнил одну из главных ролей во втором сезоне «Белого лотоса» и даже отхватил за неё кучу номинаций.

Теги
Мистический квест
Комментарии (8)

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