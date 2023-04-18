«Новобранец» с Натаном Филлионом продлён на шестой сезон

В начале мая пятый сезон полицейской драмы «Новобранец» с Натаном Филлионом подойдёт к концу, но зрители могут быть спокойны — у истории стопроцентно будет продолжение. Телеканал ABC официально продлил сериал на шестой сезон.

Решению продолжать поспособствовали подросшие рейтинги проекта, на что в свою очередь повлияла смена релизного слота — в январе канал переместил сериал с воскресных вечеров на вторничные, и показатели поползли вверх.

Многосерийная экшен-драма основана на истории из жизни. Джон Нолан в исполнении Филлиона — старейший новобранец лос-анджелесской полиции, стремящийся достойно завершить обучение и стать настоящим служителем закона. Сериал исследует не только профессиональную, но и личную жизнь главного героя и его сослуживцев.

Помимо Филлиона в сериале Алекса Хоули («Касл») снимаются Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Мекиа Кокс, Алисса Диас и Ричард Т. Джонс.