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Гибриды — последняя надежда в трейлере «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Постапокалипсис не оставил им другого выбора — только бороться. Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами». Постапокалиптическая сказка о выживании — адаптация комикса Джеффа Лемира — вернётся на экраны с новыми эпизодами 27 апреля.

Юный гибрид с оленьими рогами по имени Гас (Кристиан Конверри) продолжает знакомиться с жестоким постапандемийным миром. Его хороший знакомый — странник-одиночка Томми Джепперд (Нонсо Анози) — тоже не останется в стороне от важных событий. Гас подружится с похожими на него детишками-гибридами, и вместе они постараются отстоять своё право на жизнь.

Теги
ВидеоSweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
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