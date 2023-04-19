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Арнольд Шварценеггер уходит на пенсию с огоньком в трейлере экшен-комедии «Полный п***ц»

Супероперативники и пенсия — понятия несовместимые, особенно, если речь идёт о семейных связях. Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер комедийного боевика «Полный п***ц» с **Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро в главных ролях. Первый сезон выйдет на цифровой платформе 25 мая.

За проект отвечает Ник Сантора («Ричер»), который вместе с исполнителем главной роли входит в команду исполнительных продюсеров.

Отец (Шварценеггер) и дочь (Барбаро) вот уже несколько лет втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но всё тайное становится явным, и ближайшие родственники осознают: прожив столько времени во лжи, они почти не знают друг друга. А меж тем впереди у них общая миссия — отцу и дочери придётся поработать вместе на благо мира и в процессе наладить личные отношения.

Теги
ВидеоПолный п***ц
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1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
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