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«Мужской стриптиз» возвращается этим летом (трейлер)

Четверть века спустя мало что изменилось. Кабельный канал FX опубликовал трейлер мини-сериала «Мужской стриптиз» — многосерийного продолжения одноимённой полнометражной комедии. Все восемь серий зрители смогут посмотреть в день премьеры 14 июня.

К своим ролям в сиквеле вернулся весь актёрский состав фильма — Роберт Карлайл (Гэз), Марк Эдди (Дэйв), Лесли Шарп (Джин), Хьюго Спир (Гай), Пол Барбер (Конь), Стив Хьюисон (Ломпер), Уильям Снейп (Нейтан) и Том Уилкинсон (Джеральд).

Теги
ВидеоМужской стриптиз
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Комиксы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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