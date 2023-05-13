«Мужской стриптиз» возвращается этим летом (трейлер)

Четверть века спустя мало что изменилось. Кабельный канал FX опубликовал трейлер мини-сериала «Мужской стриптиз» — многосерийного продолжения одноимённой полнометражной комедии. Все восемь серий зрители смогут посмотреть в день премьеры 14 июня.

К своим ролям в сиквеле вернулся весь актёрский состав фильма — Роберт Карлайл (Гэз), Марк Эдди (Дэйв), Лесли Шарп (Джин), Хьюго Спир (Гай), Пол Барбер (Конь), Стив Хьюисон (Ломпер), Уильям Снейп (Нейтан) и Том Уилкинсон (Джеральд).