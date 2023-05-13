Бойцовская драма «Хилы» показала свежие кадры

Кабельный канал Starz опубликовал подборку свежих кадров из бойцовской драмы «Хилы» со Стивеном Амеллом и Александром Людвигом в главных ролях. И на это есть уважительная причина — у второго сезона наконец-то появилась точная дата выхода. Продолжение истории стартует 28 июля.

Рестлерская драма рассказывает о братьях Джеке (Амелл) и Эйсе (Людвиг) из крохотного городка в Джорджии. Совладельцы семейного рестлинг-промоушена, доставшегося им от покойного отца, отчаянно воюют друг с другом не только на ринге, но и в жизни.

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Майк О’Мэлли («Бесстыдники»). За производство отвечают Lionsgate и Paramount Network Television.