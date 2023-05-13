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Бойцовская драма «Хилы» показала свежие кадры

Кабельный канал Starz опубликовал подборку свежих кадров из бойцовской драмы «Хилы» со Стивеном Амеллом и Александром Людвигом в главных ролях. И на это есть уважительная причина — у второго сезона наконец-то появилась точная дата выхода. Продолжение истории стартует 28 июля.

Рестлерская драма рассказывает о братьях Джеке (Амелл) и Эйсе (Людвиг) из крохотного городка в Джорджии. Совладельцы семейного рестлинг-промоушена, доставшегося им от покойного отца, отчаянно воюют друг с другом не только на ринге, но и в жизни.

Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы» Кадры из сериала «Хилы»

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Майк О’Мэлли («Бесстыдники»). За производство отвечают Lionsgate и Paramount Network Television.

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ГалереяХилы
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Источник фотографий: Depositphotos

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