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Серия культовых квестов Syberia станет мультсериалом

Источник: Microids

Культовые квесты Бенуа Сокаля Syberia обретут очередное воплощение в новом формате — в виде мультсериала. Об этом сообщило издательство Microids, которому принадлежат права на франчайз. За анимационное воплощение похождений нью-йорского адвоката Кейт Уолкер, путешествующей из Европы в заснеженную Россию, отвечает французская компания What The Prod.

Очень приятно видеть, как Syberia оживает в анимационном формате. Мы рады сотрудничать с Ehat The Prod, чтобы предложить поклонникам Syberia фантастические визуальные эффекты, в совершенстве передающие душу этого культового франчайза. Этот сериал станет новой возможностью для игроков и новых зрителей открыть для себя увлекательный мир Syberia или освежить о нём воспоминания.

Эллиот Грасиано, основатель Microids

Родственники почившего в 2021 году создателя Syberia Бенуа Сокаля в полной мере поддержали данное начинание.

Для моего мужа было бы честью увидеть, как его работа превращается в мультсериал. В Syberia он создал волшебный и вневременной мир, и я рада, что благодаря новой адаптации с его творчеством познакомится новая аудитория.

Мартина Сокаль, вдова художника

Оригинальная игра вышла в 2002 году и собрала признание критиков и игроков по всему миру, а также заслужила ворох наград. Сюжет строился вокруг молодого адвоката Кейт Уолкер, которая в поисках нужного клиента отправляется в путешествие из Европы в Россию, попутно проникаясь идеей-фикс разыскать уцелевших мамонтов в загадочной Сибирии — мифическом островом, а не известным регионом. В 2004 году вышел сиквел, а в 2009-м третья часть. Последняя на данный момент игра серии Syberia: The World Before датирована весной 2022 года.

Теги
Сибирь: Память прошлого
Комментарии (2)

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