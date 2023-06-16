Гильермо превращается в упыря в трейлере пятого сезона комедии «Чем мы заняты в тени»

Фамильяр Гильермо отчаянно пытается присоединиться к вампирской братии, но с этим пока всё сложно. Кабельный канал FX опубликовал трейлер пятого сезона многосерийной мокьюментари «Чем мы заняты в тени». Свежие эпизоды сериала по миру одноимённой полнометражки Тайки Вайтити и Джемейна Клемента начнут выходить 13 июля.

В забавной хронике о жизни кровососущего «семейства», давным-давно обосновавшегося в Новом Свете, снимаются Мэтт Берри, Марк Прокш, Натасия Деметриу, Кайван Новак и Харви Гильен. Создатели фильма-первоисточника состоят в команде исполнительных продюсеров многосерийного проекта.