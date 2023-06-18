Геральт дерётся с чародеем в отрывке из третьего сезона «Ведьмака»

На полях мероприятия TUDUM исполнители главных ролей в «Ведьмаке» Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Джои Бэти и — в последний раз — Генри Кавилл представили отрывок из первой части третьего сезона, которая выходит на потоковом сервисе Netflix 29 июня.

Отрывок (фрагмент почти наверняка взят их первой серии третьего сезона) представляет собой экшен-сцену в развалинах древнего эльфского дворца Шаэрраведд, и тут кого только нет. И Геральт, и Цири, и Йеннифэр, и Лютик, и Ярпен Зигрин, и Риенс. Все бегают, дерутся и даже демонстрируют магию — чётко по книге.