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Бобби Аксельрод снова в деле на первых кадрах финального сезона «Миллиардов»

Прежде чем на головы зрителей посыплются «Миллионы», «Триллионы» и прочие спин-оффы, они успеют посмотреть заключительный сезон подарившего им жизнь оригинала — финансовой драмы «Миллиарды». Седьмая телеглава примечательна в том числе возвращением одного из главных героев истории — Бобби Аксельрода в исполнении Дэмиана Льюиса.

Портал Entertainment Weekly опубликовал три эксклюзивных кадра из финальных эпизодов, на которых помимо фигур помельче также засветились глыбы Чак Роудс (Пол Джаматти) и Майкл Принс (Кори Столл). Надо полагать, основные события закрутятся вокруг этой влиятельной троицы.

Премьера седьмого сезона состоится 11 августа.

Кадры из сериала «Миллиарды» Кадры из сериала «Миллиарды» Кадры из сериала «Миллиарды»
Теги
ГалереяМиллиарды
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Источник фотографий: Depositphotos

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