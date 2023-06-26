Бобби Аксельрод снова в деле на первых кадрах финального сезона «Миллиардов»

Прежде чем на головы зрителей посыплются «Миллионы», «Триллионы» и прочие спин-оффы, они успеют посмотреть заключительный сезон подарившего им жизнь оригинала — финансовой драмы «Миллиарды». Седьмая телеглава примечательна в том числе возвращением одного из главных героев истории — Бобби Аксельрода в исполнении Дэмиана Льюиса.

Портал Entertainment Weekly опубликовал три эксклюзивных кадра из финальных эпизодов, на которых помимо фигур помельче также засветились глыбы Чак Роудс (Пол Джаматти) и Майкл Принс (Кори Столл). Надо полагать, основные события закрутятся вокруг этой влиятельной троицы.

Премьера седьмого сезона состоится 11 августа.