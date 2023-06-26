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Геральт покончил с нейтралитетом в свежем трейлере третьего сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix спешит напомнить, что уже на этой неделе все ценители истинно тёмного фэнтези смогут припасть к своим малым экранам, дабы насладиться просмотром свежей главы (точнее, её первого кусочка) «Ведьмака». Первая часть третьего сезона появится на цифровой платформе 29 июня.

Суровый Геральт в исполнении Генри Кавилла бросит нянчиться со своим нейтралитетом, дабы нянчиться с Цири (Фрейя Аллан). Помогать в обучении «дочери» ему будет чародейка-предательница Йеннифэр (Аня Чалотра).

Теги
ВидеоВедьмак
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