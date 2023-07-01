Бисексуальный Лютик — идея шоураннера «Ведьмака»

И так всем понятно, что безнадёжно устаревшая книжная серия «Ведьмак» требовала прогрессивных улучшений. Благо, шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич очень постаралась, чтобы большинство персонажей и сюжетных линий адаптации никак не напоминали о литературном первоисточнике. В число этих несомненных заслуг входит и смена сексуальной ориентации Лютика, который теперь шпилится с мужиками.

Исполнителя роли Джои Бэти в одном из недавних интервью расспросили, что он думает о «новом каноне». Знал ли актёр о смене своих любовных пристрастий с самого начала? Отнюдь. В первом и втором сезонах, как говорится, ничего не предвещало.

Лорен перед началом съёмок третьего сезона сказала мне: «Кстати, мы хотели бы исследовать бисексуальность Лютика». Я занервничал, но от всего сердца поаплодировал Лорен за её решение окунуться в эту тему. Для меня самым главным было убедиться, что мы всё сделаем правильно, с деликатностью, заботой и безо всяких стереотипов. Поэтому последовала масса правок в сценарии.

При этом любые попытки интервьюера вытащить из актёра подробности обсуждения этой очевидной деградации персонажа наталкивались на переадресацию — Бэти упорно просил задавать все вопросы касательно скурвившегося Лютика непосредственному автору идеи этой волшебной мутации — Лорен Шмидт Хиссрич.

И неудивительно. Джои Бэти попросту не собирается брать всю вину за феерические «творческие решения» на себя.