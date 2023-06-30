«Гаттака» — всё. Showtime передумал снимать сериал по культовому фильму

В марте кабельный канал Showtime собирался с авторами «Родины» Говардом Гордоном и Алексом Гансой замутить сериал «Гаттака» по одноимённому культовому полнометражному фильму 1997 года, где главные роли исполнили Итан Хоук, Джуд Лоу и Ума Турман. Но этим планам не суждено воплотиться в жизнь.

Вещатель, чья цифровая платформа пережила слияние со стримингом Paramount+, сосредоточен на экономии средств и отказался от разработки, но не имеет ничего против, если несостоявшийся проект подхватит кто-нибудь из коллег.

В центре сериальных событий должны были оказаться персонажи нового поколения, пришедшего на смену современникам главных героев фильма. Герои живут в мире будущего, порождённом чудесами генной инженерии, где наряду с «совершенными» привилегированными слоями общества за выживание борется «ущербная» беднота.