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Бобби Аксельрод готов к последней битве в трейлере финала «Миллиардов»

Большая игра выходит на финишную прямую, и важнейшая схватка ещё впереди. Кабельный канал Showtime опубликовал полноценный трейлер седьмого — заключительного — сезона финансовой драмы «Миллиарды». Финальные эпизоды, в которых на арену борьбы вернётся Бобби Аксельрод в исполнении Дэмиена Льюиса, стартуют 11 августа.

В седьмом сезоне альянсы перевёрнуты с ног на голову, прежние конфликты разгораются с новой силой, верность проходит проверку на прочность, а предательство достигает эпичного размаха. Враги становятся осторожными союзниками. Бобби Аксельрод снова в игре, и ставки повышаются везде от Уолл-Стрит до международных территорий.

Теги
ВидеоМиллиарды
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