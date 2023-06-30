 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Холодный ужас на первом плакате «Охотников за привидениями 4» Марк Хэмилл: «Звёздным войнам» больше не нужен Люк Скайуокер Скарлетт Йоханссон рассказала о странных пробах в «Гравитацию» Альфонсо Куарона Галь Гадот заходит на территорию Джеймса Бонда и Джейсона Борна в трейлере «Каменного сердца» $ 1 млрд убытков: Disney перестала зарабатывать деньги на своих фильмах
• • •
 
СЕРИАЛЫ
144

Братья-рестлеры возвращаются на ринг в трейлере второго сезона «Хилов»

История о борьбе, преодолении себя и разногласий с близкими по крови и духу людьми уже в пути к своим поклонникам. Второй сезон бойцовской драмы «Хилы» со Стивеном Амеллом и Александром Людвигом в главных ролях стартует на кабельный канал Starz 28 июля.

В продолжении братьев-рестлеров Джека (Амелла) и Эйса (Людвиг) ждут новые возможности и новые вызовы, преодолеть которые в одиночку не получится. Чем большего герои пытаются достичь, тем выше ставки в этой игре.

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта числится Майк О’Мэлли («Бесстыдники»). Производством заведуют Lionsgate и Paramount Network Television.

Теги
ВидеоХилы
Комментарии

Ещё на эту тему

4Бойцовская драма «Хилы» показала свежие кадры 13Стивен Амелл ответил Джону Сине на оскорбление Стрелы в «Миротворце» 5Бойцовская драма «Хилы» получила второй сезон

Тоже интересно

0Ateez вернулась с новым альбомом 51«Эти инцелы ненавидят сильных женщин» — Сэмюэл Л. Джексон отругал критиков Бри Ларсон 2Бэтмен и бэтмобиль легко уделывают постеры с Флэшем и Супергёрл 36«Я ничего не значу для Marvel» — Наташа Лионн разочарована, что не попала в MCU после успеха «Матрёшки» 23Шоураннер «Ведьмака» не захотела завершать сериал после ухода Генри Кавилла

Далее на КГ

6
«Переполненная комната» научила Тома Холланда стойкости
 8
Джоди Тёрнер-Смит и Грета Ли записались в триквел «Трон: Арес»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 113 (Game Pass Edition)
 0
В 2024 году выйдет второй сезон аниме по комедийной фэнтези-манге «Магия и мускулы»
 6
Космический эпик Зака Снайдера «Мятежная луна» на обложках журнала Empire
 0
Комиксы на русском: обзор «Частного детектива» от XL Media
 20
Стали известны первые старческие сборы «Индианы Джонса и колеса судьбы»
 6
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 0
JYP Entertaiment готовит очередной сюрприз для японских фанатов
 14
Вызов Тома Круза принят! Команда фильма «Барби» тоже поддерживает все главные премьеры лета (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Больше заражённых и опасного постапокалиптического мира — Крэйг Мазин о втором сезоне «Одних из нас»
 
Игры «Наёмники» для ремейка Resident Evil 4 выйдут совсем скоро
 
Игры Первые отзывы на хоррор Amnesia: The Bunker
 
Аниме «Хотя я первый уровень, этот уникальный навык делает меня сильнейшим» — трейлер исекая про лутера
 
Кино Арнольд Шварценеггер учит Криса Хемсворта азам экшена для улучшения «Тайлера Рейка 2»
 
Аниме «Ублюдок: Адский реквием» — новый тизер продолжения тяжелометаллического приключения в постапокалипсическом мире меча и магии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 502: Стихийные нагибаторы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 573: «Тайлер Рейк 2», «Беглец», конец пиратского кинопроката, провал «Флэша»
 
0Ноль кадров в секунду – 479: Summer Game Fest 2023, окончание
 
12ЕВА – 534: Специальная девушка
 
5Телеовощи – 501: Кризис среднего возраста идёт за вами
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 572: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Кто убил BlackBerry», максимальный Николас Кейдж
 
0Ноль кадров в секунду – 478: Summer Game Fest 2023, начало
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru