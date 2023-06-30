Братья-рестлеры возвращаются на ринг в трейлере второго сезона «Хилов»

История о борьбе, преодолении себя и разногласий с близкими по крови и духу людьми уже в пути к своим поклонникам. Второй сезон бойцовской драмы «Хилы» со Стивеном Амеллом и Александром Людвигом в главных ролях стартует на кабельный канал Starz 28 июля.

В продолжении братьев-рестлеров Джека (Амелла) и Эйса (Людвиг) ждут новые возможности и новые вызовы, преодолеть которые в одиночку не получится. Чем большего герои пытаются достичь, тем выше ставки в этой игре.

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта числится Майк О’Мэлли («Бесстыдники»). Производством заведуют Lionsgate и Paramount Network Television.