Магички, политики и прочие на постерах третьего сезона «Ведьмака»

Пока вы наслаждаетесь просмотром пяти серий бесподобного третьего сезона «Ведьмака», стриминговый сервис Netflix радует поклонников сериала целой портретной галереей персонажей, играющих важную роль в событиях новых эпизодов. Тут и маги, и магички, и политики, и шпионы — полным-полно очень важных персонажей в драматических позах и со сложными лицами.

Оставшиеся три эпизода тёмного-претёмного фэнтези выйдут на цифровой платформе 27 июля.

Финал актуального сезона, предположительно, подготовит почву для генеральной мутации Геральта из Ривии. Белый волк помолодеет и сменит лицо.