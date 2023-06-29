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СЕРИАЛЫ
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Магички, политики и прочие на постерах третьего сезона «Ведьмака»

Пока вы наслаждаетесь просмотром пяти серий бесподобного третьего сезона «Ведьмака», стриминговый сервис Netflix радует поклонников сериала целой портретной галереей персонажей, играющих важную роль в событиях новых эпизодов. Тут и маги, и магички, и политики, и шпионы — полным-полно очень важных персонажей в драматических позах и со сложными лицами.

Оставшиеся три эпизода тёмного-претёмного фэнтези выйдут на цифровой платформе 27 июля.

Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак»

Финал актуального сезона, предположительно, подготовит почву для генеральной мутации Геральта из Ривии. Белый волк помолодеет и сменит лицо.

Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак»
Теги
ГалереяВедьмак
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