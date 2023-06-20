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The Weeknd думает, что откровенные сцены «Кумира» не должны выглядеть сексуально

Источник: HBO

В интервью GQ Абель Тесфайе (The Weeknd) объясняет, что откровенные сцены в сериале «Кумир» сняты не для того, чтобы выглядеть сексуально.

В них нет ничего сексуального. Когда мы отсылаемся к «Основному инстинкту», мы обращаемся к Полу Верховену, королю сатирического триллера 90-х. Да, в его фильмах есть «сексуальные» моменты, но есть и другие.

 
Абель Тесфайе

Поднимая тему откровенной сцены из второго эпизода, музыкант добавил, что его персонаж Тедрос в сериале отрывается как жалкий неудачник, которому вдруг повезло встретить Джослин (Лили-Роуз Депп).

Что бы вы ни чувствовали, наблюдая за этой сценой, будь то отвращение, дискомфорт или стыд за персонажей, все эти эмоции отражают одно: этот парень прыгнул выше головы и находится там, где не должен находиться.

После премьеры «Кумира» ни критики, ни зрители высоких материй проекта не считали. Сериал закроется после первого сезона.

Теги
Кумир
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