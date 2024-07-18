 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneLsXU27MP8

   
Карточный геймплей в новом ролике «Бессмертный. Сказки Старой Руси» Микеланджело начинает раздавать люлей на страницах второго выпуска перезапуска «Черепашек-ниндзя» К динозаврам и Скарлетт Йоханссон: в «Мир Юрского периода» зовут звезду сериала «Бриджертоны» Delta Force: Hawk Ops — трейлер кампании по фильму «Падение „Чёрного ястреба“» Готовый сражаться за вечную любовь Билл Скарсгард в ремейке «Ворона»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
256

Хоумлендер изменит мир в финале четвёртого сезона «Пацанов» (тизер)

Мучения подходят к концу — и мучения зрителей, и мучения Билли Бутчера. При всей своей разухабистости и бряцании всем, что расположено ниже пояса, авторы сериала максимально бережно обходятся с главными героями истории, и ожидать от финала четвёртого сезона «Пацанов» смерти одного из его почётных альфачей как-то... не получается. Но опубликованный в сети тизер восьмого эпизода яростно на неё намекает.

Кто знает, а вдруг творческая потенция Эрика Крипке и компании ещё не подавлена окончательно фантазиями на тему половых и околополовых извращений. Вдруг сегодня поклонников серала ждёт настоящий сюрприз.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

5Джаред Падалеки готовится к пятому сезону «Пацанов» 19Рейтинги «Пацанов» растут от сезона к сезону

Тоже интересно

16Вай выходит на поединок с Джинкс в тизере финального сезона «Аркейна» 3Кларк и Кара в новом отрывке «Моих приключений с Суперменом», продлённых на третий сезон 2Nikoderiko: The Magical World — платформер в духе Crash Bandicoot от выходцев из Allods Team 17«Плохие парни до конца» по полной оторвались в мировом прокате 2Новый тизер Mouse — FPS о клоне Микки Мауса с автоматом

Далее на КГ

0
Готовый сражаться за вечную любовь Билл Скарсгард в ремейке «Ворона»
 1
Жуткий ксеноморф в полный рост из «Чужого: Ромула» (фото)
 15
«Мстителей 5» и «Мстителей 6» зовут снимать режиссёров «Войны бесконечности» и «Финала»
 0
Прославленный сценарист Брайан Аззарелло расскажет новую историю о мести для BOOM! Studios
 0
Orcs Must Die! Deathtrap — четвёртая орочья резня начнётся в следующем году
 0
Роб Лайфелд раскрыл обложки юбилейного издания комикса Avengelyne
 6
В разработке находится новая версия сказки «Морозко»
 0
Новое аниме по манге «Пять невест» оказалось спешлом для кинотеатров и телевидения, выходящем осенью
 15
Отечественные киноделы переосмыслят сказку «Аленький цветочек»
 8
Люк Бессон впервые показал своего романтически настроенного Дракулу (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Рецензия и отзывы на комикс «Новые Мстители. Полное собрание»
 
Кино Джефф Бриджес сыграет Гренделя, а Дэйв Батиста — Беовульфа в экранизации эпической поэмы
 
Экранизация комикса «Красная Фурия» от Bubble нашла нового режиссёра
 
Кино «Дэдпул и Росомаха» идут на рекорд! Даже по скромным подсчётам
 
DC объявило о заключительной главе легендарной серии «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 628: «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», ужастик от лица маньяка, «Головоломка 2», «F1» с Брэдом Питтом
 
3ЕВА – 589: Канонизация грузовика-куна
 
1Телеовощи – 556: Как дыра влияет на драму
 
4Ноль кадров в секунду – 534: Достать Варрика
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 627: «Смотрители» Ишаны Шьямалан, «Мальчик и птица», приквел «Тихого места», красные трусы Супермена
 
2ЕВА – 588: Присунуть рисоварке
 
1Телеовощи – 555: Защитные брови
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru