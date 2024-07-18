Хоумлендер изменит мир в финале четвёртого сезона «Пацанов» (тизер)

Мучения подходят к концу — и мучения зрителей, и мучения Билли Бутчера. При всей своей разухабистости и бряцании всем, что расположено ниже пояса, авторы сериала максимально бережно обходятся с главными героями истории, и ожидать от финала четвёртого сезона «Пацанов» смерти одного из его почётных альфачей как-то... не получается. Но опубликованный в сети тизер восьмого эпизода яростно на неё намекает.

Кто знает, а вдруг творческая потенция Эрика Крипке и компании ещё не подавлена окончательно фантазиями на тему половых и околополовых извращений. Вдруг сегодня поклонников серала ждёт настоящий сюрприз.