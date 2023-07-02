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432

Новые сериалы недели: пионеры-вампиры и мобильный адвокат

Источник: Netflix

Грядущая неделя в сериальном мире выдастся крайне тихой. Никаких сколь-нибудь заметных премьер в ближайшие семь дней не предвидится. В отсутствие новинок особенно отчаявшимся зрителям придётся перебиваться, наверное, лишь вторым сезоном «Линкольна для адвоката» от стримингового сервиса Netflix. На отечественном «Кинопоиске» меж тем стартует второй сезон «Пищеблока».

Четверг, 6 июля

 
Сезон2
Netflix
Линкольн для адвоката The Lincoln Lawyer

драма

В ролях Мануэль Гарсия-Рульфо, Нтаре Мвине, Кристофер Горэм, Нив Кэмпбелл

Создатель Дэвид Э. Келли

Отстранённый от дел после инцидента лос-анджелесский адвокат Микки Холлер стремится возродить свою карьеру. Он садится в своё фирменное авто и берётся за новое дело.

Видео

Суббота, 8 июля

 
Сезон2
«Кинопоиск»
Пищеблок

мистика

В ролях Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев

1983 год. Валерка обращён в вампира, поэтому неудивительно, что он отличник и староста класса. Однако мальчонке приходится бороться со своей тёмной стороной. Друзья помогают ему по мере сил, но в классе появляется новенькая, которая может разоблачить Валерку. А ещё в город прибывает таинственный некто — могущественный вампир и страшная угроза для главного героя.

Видео

Теги
Превью
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