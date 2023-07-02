Новые сериалы недели: пионеры-вампиры и мобильный адвокат

Сезон 2

«Кинопоиск»

1983 год. Валерка обращён в вампира, поэтому неудивительно, что он отличник и староста класса. Однако мальчонке приходится бороться со своей тёмной стороной. Друзья помогают ему по мере сил, но в классе появляется новенькая, которая может разоблачить Валерку. А ещё в город прибывает таинственный некто — могущественный вампир и страшная угроза для главного героя.