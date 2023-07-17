Колдунство на свежих кадрах второго сезона «Колеса времени»

Эпическое в своей прогрессивной инклюзивности многосерийное фэнтези «Колесо времени» продолжает радовать своих поклонников свежими промо-материалами неизбежного второго сезона. В сети появились новые кадры с магичками и воинственными мужчинами. На подходе, к слову, и свежий трейлер продолжения того, что шоураннер Рейф Джадкинс называет экранизацией романов Роберта Джордана.

Свежие эпизоды неувлекательной истории о приключениях Mopeйн Дaмoдpeд (Розаумнд Пайк) и прочих перевранных персонажей литературного первоисточника начнут выходить на стриминговой платформе Amazon 1 сентября.