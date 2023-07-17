 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Oбитeль злa: Ocтpoв cмepти» — нoвый пepcoнaжный пpoмo-poлик aнимaциoннoгo фильмa Skybound и Hasbro пpeдcтaвили кoмaнды aвтoбoтoв и дeceптикoнoв для пepвoгo нoмepa нoвoгo кoмикca пo «Tpaнcфopмepaм» «Дoгмeн» Люкa Бeccoнa — пcиx-coбaчник пpoтив мaфии (тpeйлep) Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 576: Новый фильм Макото Синкая, The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5» Apxaнгeл пpикинyлcя Джимoм в cвeжeм пpoмo-poликe втopoгo ceзoнa «Блaгиx знaмeний»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
218

Колдунство на свежих кадрах второго сезона «Колеса времени»

Эпическое в своей прогрессивной инклюзивности многосерийное фэнтези «Колесо времени» продолжает радовать своих поклонников свежими промо-материалами неизбежного второго сезона. В сети появились новые кадры с магичками и воинственными мужчинами. На подходе, к слову, и свежий трейлер продолжения того, что шоураннер Рейф Джадкинс называет экранизацией романов Роберта Джордана.

Свежие эпизоды неувлекательной истории о приключениях Mopeйн Дaмoдpeд (Розаумнд Пайк) и прочих перевранных персонажей литературного первоисточника начнут выходить на стриминговой платформе Amazon 1 сентября.

Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени»
Теги
ГалереяКолесо времени
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

22Poзaмyнд Пaйк и eё cвитa нa пocтepe втopoгo ceзoнa «Koлeca вpeмeни» 5Гeндepнoe paвнoпpaвиe нa cвeжиx кaдpax «Koлeca вpeмeни» 13Maгичкa Poзaмyнд Пaйк и кoмпaния вoзвpaщaютcя нa кaдpax втopoгo ceзoнa «Koлeca вpeмeни»

Тоже интересно

3Kapa Дeлeвинь нa cтилe — cвeжиe фoтo co cъёмoк 12 ceзoнa «Aмepикaнcкoй иcтopии yжacoв» 3Дом Дракона, 1-5 серии, смешной пересказ 6Oптимyc Пpaйм пpoтив Oптимyca Пpaймaлa нa cвeжeм пocтepe «Tpaнcфopмepoв 7» 6Netflix зaзывaeт нa cвoй oчepeднoй TUDUM (тpeйлep) 0Долгожданное возвращение самой необычной кей-поп группы

Далее на КГ

7
Из СССР в 2023-й — вышел трейлер фантастического триллера Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда»
 0
KГ игpaeт: Игpoвoй кoллaж № 114
 1
Волшебные дамы на постерах второго сезона «Благих знамений»
 0
Постапокалиптический Париж в новом тизере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
 2
Задайте вопрос авторам Redeemer и KIBORG
 0
«Мастер меча онлайн: Альтернативный Оружейный Шторм Online» — анонс продолжение образцового военного экшена с примесью фантастики
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 0
«Человек-паук: Первый курс» — Marvel делает аниме-версию своего топового супергероя
 0
«Легенда о витюбере: Как я завирусилась, забыв выключить стрим» — авторы аниме про алкогольные стримы
 0
«Богиня жаждет игр» — первый тизер и другие подробности аниме про интеллектуальные игры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Гoлый Ичибaн пyгaeт гaйдзинoв в тизepe Like a Dragon: Infinite Wealth
 
Аниме Heдeля aнимe нa KГ — глaвныe нoвocти 26 июня — 2 июля
 
Hикитa Eфpeмoв пpeпoдaёт в кoлoнии — пepвыe кaдpы из дpaмeди «Kpyтaя пepeмeнa»
 
Кино Пocлe «Дэдпyлa 3» Paйaн Peйнoльдc cыгpaeт в пpиключeнчecкoм фильмe y peжиccёpoв «Пoдзeмeлий и дpaкoнoв»
 
Кино Oт Toмa Kpyзa дo Xeйли Этвeлл: вce пepcoнaжи экшeнa «Mиccия нeвыпoлнимa 7»
 
Игры Diablo IV мoглa бы cтaть xopoшим фильмoм, нo этo вceгo лишь тpeйлep игpы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 505: Подкастные шкуры
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 576: «Судзумэ», The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 
2Ноль кадров в секунду – 482: Без Ивана нельзя
 
 
12ЕВА
 
 
4Телеовощи – 504: Сюжетные трусики
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 575: «Кто убил BlackBerry», «Нимона», новый Супермен и Лоис Лейн, острый Cheetos, четыре «Астрала»
 
5Ноль кадров в секунду – 481: Зловещий розовый провод
 
5ЕВА – 536: Мы видели и похуже
 
1Телеовощи – 503: Где у Джайлза дырка?
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru