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Волшебные дамы на постерах второго сезона «Благих знамений»

Галерея постеров юмористического фэнтези «Благие знамения» пополнилась персональными плакатами второго сезона. Все они посвящены второстепенным женским персонажам истории — первая и вторая дамы в исполнении Миранды Ричардсон и Шелли Конн находятся на стороне зла, третья и четвёртая в исполнении Нины Сосаньи и Мэгги Сёрвис — на стороне добра. И это, к слову, явно подчёркивают цветовые гаммы плакатов.

Продолжение фэнтези-комедии с ангелом Майклом Шином и чертякой Дэвидом Теннантом стартует на потоковой платформе Amazon 28 июля.

Постеры сериала «Благие знамения» Постеры сериала «Благие знамения» Постеры сериала «Благие знамения» Постеры сериала «Благие знамения»
Теги
ГалереяБлагие знамения
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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