Волшебные дамы на постерах второго сезона «Благих знамений»

Галерея постеров юмористического фэнтези «Благие знамения» пополнилась персональными плакатами второго сезона. Все они посвящены второстепенным женским персонажам истории — первая и вторая дамы в исполнении Миранды Ричардсон и Шелли Конн находятся на стороне зла, третья и четвёртая в исполнении Нины Сосаньи и Мэгги Сёрвис — на стороне добра. И это, к слову, явно подчёркивают цветовые гаммы плакатов.

Продолжение фэнтези-комедии с ангелом Майклом Шином и чертякой Дэвидом Теннантом стартует на потоковой платформе Amazon 28 июля.