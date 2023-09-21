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СЕРИАЛЫ
1 104

Создатель «Сорвиголовы» считает сериал «Рождённый заново» обманом со стороны Disney

Источник: Marvel

Пока всеобщая Голливудская забастовка продолжается, появляются всё новые любопытные детали студийного закулисья. Так, создатель «Сорвиголовы» Стивен Денайт, которого не позвали работать над новым сериалом, не побоялся критически высказаться в адрес Disney. По его словам, «Сорвиголова: Рождённый заново» — не более чем финансовая афера студии, хотя это, по факту, просто четвёртый сезон старого сериала.

Всё дело в том, что по контрактам после третьего сезона весь актёрский состав и съёмочная группа имеют право на полные отпускные, что невыгодно для студии. Именно поэтому, по мнению Денайта, ни один марвеловский сериал на Netflix не преодолел этот рубеж.

Это старая афера Disney, когда они слегка переименовывают сериал, чтобы обнулить условия контракта. Всем гильдиям необходимо с этим разобраться и победить.

Изначально информация пошла от члена съёмочной группы, работавшего на всех этих сериалах, включая «Рождённого заново», а Денайт её лишний раз подтвердил.

Другой сценарист «Сорвиголовы» Эрик Олесон также считает новый сериал прямым продолжением старого:

Мы использовали фрагменты «Рождённого заново» в третьем сезоне. Я всё ещё называю «Сорвиголову: Рождённого заново» четвёртым сезоном, но они пытаются настаивать, что это не так, поэтому я просто соглашусь с тем, как они это называют.

«Рождённый заново», чем бы он ни был, временно лишился даты выхода — изначально Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио с новыми дамами сердца должны были вернуться на экраны в начале следующего года.

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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