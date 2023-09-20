Постер третьего сезона «Загрузки» разбил главных героев по парам

Центральные персонажи футуристической комедии «Загрузка» в третьем сезоне переживают новый опыт. По крайней мере это касается Натана, который рискует серьёзно раздвоиться: одна версия главного героя будет жить в реальном мире, вторая — в виртуальном раю, на что намекает официальный постер свежих эпизодов.

Продолжение юмористической фантастики Грега Дэниелса («Офис», «Парки и зоны отдыха») об удивительном мире ближайшего будущего с Робби Амеллом, Энди Алло и Aллeгpой Эдвapдc в главных ролях стартует на цифровой платформе Amazon 20 октября.