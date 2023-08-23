Комедия «Загрузка» вернётся этой осенью (кадры)

Высокотехнологичная комедия «Загрузка» с Робби Амеллом в главной роли готовится к своему возвращению, которое случится уже достаточно скоро. Стриминговый сервис Amazon опубликовал целую подборку кадров из третьего сезона. Проект Грега Дэниелса («Офис», «Парки и зоны отдыха») вернётся к зрителям 20 октября.

В третьем сезоне Натан (Амелл) столкнётся с последствиями своего возвращения в мир живых, а ещё им с Норой (Энди Алло) предстоит иметь дело с жутким заговором, грозящим уничтожением миллионам жизней.