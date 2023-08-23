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Комедия «Загрузка» вернётся этой осенью (кадры)

Высокотехнологичная комедия «Загрузка» с Робби Амеллом в главной роли готовится к своему возвращению, которое случится уже достаточно скоро. Стриминговый сервис Amazon опубликовал целую подборку кадров из третьего сезона. Проект Грега Дэниелса («Офис», «Парки и зоны отдыха») вернётся к зрителям 20 октября.

В третьем сезоне Натан (Амелл) столкнётся с последствиями своего возвращения в мир живых, а ещё им с Норой (Энди Алло) предстоит иметь дело с жутким заговором, грозящим уничтожением миллионам жизней.

Кадры из сериала «Загрузка» Кадры из сериала «Загрузка» Кадры из сериала «Загрузка» Кадры из сериала «Загрузка» Кадры из сериала «Загрузка» Кадры из сериала «Загрузка» Кадры из сериала «Загрузка» Кадры из сериала «Загрузка»
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Источник фотографий: Depositphotos

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