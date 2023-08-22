Бесплатная цифровая платформа популярного сайта IMDb под названием Freeve опубликовала подборку свежих кадров девятого сезона детективной драмы «Босх» и по совместительству второго сезона его продолжения после закрытия «Босх: Наследие». Главную роль продолжает играть Tитyc Уэлливep.

Точной даты возвращения у сериала о бывшем детективе лос-анджелесской полиции Гарри Босхе нет, но уже известно, что новые эпизоды начнут выходить осенью. А вместе с Уэлливером к своим ролям вернутся Mэдиcoн Линтц, Mими Poджepc, Cтивeн A. Чaнг, Дeниз Caнчec, Keйт Бёpтoн, Джeй Poдpигec и Maйкл Poyз.