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Детектив «Босх» показал первые кадры своего девятого сезона

Бесплатная цифровая платформа популярного сайта IMDb под названием Freeve опубликовала подборку свежих кадров девятого сезона детективной драмы «Босх» и по совместительству второго сезона его продолжения после закрытия «Босх: Наследие». Главную роль продолжает играть Tитyc Уэлливep.

Точной даты возвращения у сериала о бывшем детективе лос-анджелесской полиции Гарри Босхе нет, но уже известно, что новые эпизоды начнут выходить осенью. А вместе с Уэлливером к своим ролям вернутся Mэдиcoн Линтц, Mими Poджepc, Cтивeн A. Чaнг, Дeниз Caнчec, Keйт Бёpтoн, Джeй Poдpигec и Maйкл Poyз.

Кадры из сериала «Босх» Кадры из сериала «Босх» Кадры из сериала «Босх» Кадры из сериала «Босх» Кадры из сериала «Босх» Кадры из сериала «Босх»
Теги
ГалереяБосх
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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