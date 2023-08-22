Вся команда в сборе на постере сериала «Ван-Пис»

Что получится, если все персонажные постеры собрать в один? Совершенно очевидно, что получится ансамблевый постер, где не всем уделено одинаково много пространства. Свежий постер многосерийной приключенческой комедии «Ван-Пис» по одноимённому культовому аниме это доказывает. На общем плакате разместились капитан Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) и его команда.

Но кроме соратников главного героя на плакате умудрились уместиться и другие персонажи, менее значительные, но наверняка не менее важные для сюжета. Первый сезон адаптации эпической истории пиратских приключений выходит на стриминговом сервисе Netflix 31 августа.