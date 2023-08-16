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Детство главных героев «Ван-Пис» в картинках на свежих кадрах игровой адаптации

У ключевых персонажей игровой адаптации пpиключeнчecкoй кoмeдии «Baн-Пиc» сразу два актёрских состава — в первом сезоне зрителей ждут флэшбеки с юными версиями героев. На такой поворот прозрачно намекают появившиеся в сети свежие кадры из многосерийной адаптации культового аниме.

Колтон Осорио играет юного Луффи, Лили Фишер — юную Нами, Кевин Саула — юного Усоппа, Максимилиан Ли Пьяцца — Зоро, а Кристиан Конвэй — Санджи.

И юные, и повзрослевшие версии пиратской команды, отправляющейся на поиски сокровищ, зрители смогут увидеть на стриминговом сервисе Netflix 31 августа, в день премьеры первого сезона.

Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»
Теги
ГалереяВан-Пис
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Источник фотографий: Depositphotos

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