Новые персонажи и локации на свежих кадрах сериала «Ван-Пис»

Подборка свежих кадров из приключенческой комедии «Ван-Пис» по одноимённому культовому аниме дарит возможность познакомиться с несколькими новыми персонажами, но и про главных героев не забыли. С рискованной затеей в виде первого сезона адаптации все желающие смогут ознакомиться в конце лета — премьера сериала состоится на цифровой платформе 31 августа.

Юный капитан Манки Д. Луффи и его пёстрая пиратская команда отправляются на поиски сокровищ. За увлекательность их похождений отвечают шоураннер Стивен Маеда («Остаться в живых», «Обмани меня») и главный сценарист проекта Том Хиндман («Харли Квинн»).