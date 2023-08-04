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Новые персонажи и локации на свежих кадрах сериала «Ван-Пис»

Подборка свежих кадров из приключенческой комедии «Ван-Пис» по одноимённому культовому аниме дарит возможность познакомиться с несколькими новыми персонажами, но и про главных героев не забыли. С рискованной затеей в виде первого сезона адаптации все желающие смогут ознакомиться в конце лета — премьера сериала состоится на цифровой платформе 31 августа.

Юный капитан Манки Д. Луффи и его пёстрая пиратская команда отправляются на поиски сокровищ. За увлекательность их похождений отвечают шоураннер Стивен Маеда («Остаться в живых», «Обмани меня») и главный сценарист проекта Том Хиндман («Харли Квинн»).

Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»
Теги
ГалереяВан-Пис
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Источник фотографий: Depositphotos

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