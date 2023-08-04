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СЕРИАЛЫ
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Пушистик и какие-то ситхи с джедаями на свежих кадрах «Асоки»

Когда в сюжете фигурирует котик или любой его внеземной заменитель, людишки и им подобные автоматически отодвигаются на второй план. Таков закон интернета. Портал Entertainment Weekly опубликовал целую подборку кадров из грядущей премьеры «Асока», где отыскалось место всем или почти всем основным персонажам истории.

Приключения бывшей ученицы Энакина Скайуокера и её союзников начнутся на стриминговой платформе Disney+ 23 августа. За проект отвечает создатель титульного персонажа Дэйв Филони.

Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока» Кадры из сериала «Асока»
Теги
ГалереяАсока
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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