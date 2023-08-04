Треш, угар и Прилучный — вышел тизер дорожного приключения «Лада Голд»

Что это было? Это был тизер многосерийной дорожной драмеди «Лада Голд», которая выйдет на отечественной цифровой платформе «ИВИ» осенью, но точной датой выхода пока не обзавелась. Авторы обещают «погони, перестрелки, драйв, юмор и много музыки», но тизер как может сопротивляется этим смелым заявлениям.

Внук криминального авторитета и внук милиционера-героя волею судьбы вместе отправляются в дорожное приключение на Ладе-21043, сделанной из бандитского золота. За главными героями гонятся недавно отсидевшие главари сразу трёх бандитских группировок и один беспредельщик.

Главные роли в сериале играют Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина и другие. Срежиссировал проект Никита Власов по собственному сценарию, написанному совместно с Егором Чичкановым. Продюсирует «Среда» Александра Цекало.

И постер: