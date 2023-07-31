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Прилучный возвращается, чтобы мстить, в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Сарика Андреасяна

Драма усугубляется. Отечественный онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер второго сезона драматической «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным в роли торговца шкурами. Проект в скором времени вернётся на малые экраны с новыми эпизодами, но точной датой возвращения пока не обзавёлся.

Во втором сезоне бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт (Прилучный), бежавший за границу, возвращается в Москву, чтобы отомстить своим врагам, а также спасти свою дочь Алину, которая назло отцу стала проституткой. Чувствуете накал страстей?

Помимо Прилучного в сериале снимаются Лиза Моряк, Никита Кологривый, Василина Юсковец, Наталья Рудова и другие

Теги
ВидеоЖизнь по вызову
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