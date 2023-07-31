Телеовощи. Выпуск 507: Культурное обогащение через аниме

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:54 —
|«Неуязвимый» возвращается 3 нoябpя
|10:12 —
|Трейлер адаптации аниме «Baн-Пиc»
|20:13 —
|Трейлер комедии «Крапополис» Дэна Хармона
|27:07 —
|Спин-оффы «Ходячих мертвецов» продлены на второй сезон
|36:39 —
|Трейлер спин-оффа «Пацанов»
|38:51 —
|Выбор Йеннифэр для «Ведьмака» был намеренным вызовом ожиданиям зрителей
|52:32 —
|«Скрежет металла» (Twisted Metal) — 1x01
|59:39 —
|«Спецназ: Львица» (Special Ops: Lioness) — 1x01
|01:08:41 —
|«Футурама» — 8x01
|01:18:10 —
|«Неуязвимый: Атомная Ева»
|01:41:11 —
|«Правосудие: Первобытный город» — 1x02
|01:49:50 —
|«Основание» — 2x02
|02:04:51 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 2x08
|02:10:32 —
|«Чудотворцы» — 4x05
|02:19:00 —
|«Воин» — 3x06
|02:31:24 —
|«Захваченный рейс» — 1x06
|02:39:18 —
|«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — 1x06 (финал сезона)
|02:51:31 —
|«Медведь» — 2x01—10
|03:12:56 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x24
|03:19:52 —
|«Безумцы» — 1x12
|03:29:22 —
|«Сверхъестественное» — 1x05
|03:35:52 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 1x24
|03:42:02 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x14
|03:49:10 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x05
|03:56:43 —
|«Футурама» — 7x13
|04:02:38 —
|«Кувалда» — 1x04
|04:06:55 —
|«Драконий жемчуг» — 1x09—10
|04:19:47 —
|«Спаун. Книга 1»
|04:29:21 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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