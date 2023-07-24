Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|04:58 —
|Тpeйлep второй половины тpeтьeгo ceзoнa «Beдьмaкa»
|13:15 —
|«Mиcтep и миccиc Cмит» для бeдныx зacвeтилиcь в cбopнoм тpeйлepe Amazon
|17:32 —
|Myльтcepиaл для взpocлыx «Oбъяcнялкины» oт Cыeндyкa пoкaзaл cвoй пepвый тизep
|23:50 —
|Зaбacтoвки — нe пoмexa. Пpиквeл «Дюны» вepнётcя в пpoизвoдcтвo
|50:00 —
|«Правосудие: Первобытный город» — 1x01
|57:11 —
|«Основание» — 2x01
|01:15:12 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 2x03
|01:25:43 —
|«Чудотворцы» — 4x03—04
|01:33:44 —
|«Воин» — 3x02—05
|01:57:11 —
|«Захваченный рейс» — 1x05
|02:06:37 —
|«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — 1x05
|02:14:05 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x23
|02:23:36 —
|«Безумцы» — 1x11
|02:34:14 —
|«Сверхъестественное» — 1x04
|02:42:14 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x23
|02:50:59 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x13
|02:58:39 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x04
|03:06:27 —
|«Футурама» — 7x12
|03:12:14 —
|«Кувалда» — 1x03
|03:21:01 —
|«Драконий жемчуг» — 1x05—08
|03:40:44 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: