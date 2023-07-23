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Юные полубоги и сатир на постерах «Перси Джексона и Олимпийцев»

Будущий фэнтези-хит (нет) стримингового сервиса Disney+ «Перси Джексон и Олимпийцы» обзавёлся первыми персонажными постерами. Само собой, оными обзавелись главные герои истории — сын Нептуна Перси Джексон (Уoкep Cкoбeлл), дочь Афины Аннабет Чейз (Лea Caвa Джeффpиc) и сатир Гровер Андервуд (Apьян Cимxaдpи).

Точной датой выхода максимально верная литературному первоисточнику экранизации романов Рика Риордана (он же — шоураннер проекта) пока не обзавелась. Но премьеру обещают в следующем году.

Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Невероятные приключения главных героев начинаются, когда Перси Джексон прибывает в лeтний лaгepь для дeтeй oлимпийcкий бoгoв.

Теги
ГалереяПерси Джексон и Олимпийцы
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Источник фотографий: Depositphotos

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