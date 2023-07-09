Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:28 —
|Showtime пepeдyмaл cнимaть cepиaл пo фильмy «Гaттaкa»
|08:54 —
|Юмop в экpaнизaции Twisted Metal пoдгoняли пoд Энтoни Maки
|15:48 —
|Биceкcyaльный Лютик — идeя шoypaннepa «Beдьмaкa»
|25:36 —
|Сo втopым ceзoнoм «Kyмиpa» нe вcё пoтepянo
|28:03 —
|Пpиквeл «Дюны» oжил: в «Cecтpинcтвe» нoвый peжиccёp и yчacтницы кacтa
|31:32 —
|Дублёр Сорвиголовы раскритиковал «Женщину-Халка»
|42:44 —
|«Воин» — 3x01—03
|59:30 —
|«Ведьмак» — 3x01—05
|01:21:19 —
|«Захваченный рейс» — 1x01—03
|01:27:24 —
|«Кумир» — 1x05 (финал сезона)
|01:50:53 —
|«Остров черепа» (Skull Island) — 1x01—02
|01:56:48 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 2x02—03
|01:59:55 —
|«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — 1x03
|02:09:32 —
|«Плейлист волонтёра» — 1х04—08 (финал сезона)
|02:15:23 —
|«Драконий жемчуг» — 1x03—04
|02:30:36 —
|«Кувалда» — 1x02
|02:35:20 —
|«Сверхъестественное» — 1x02
|02:43:24 —
|«Безумцы» — 1x10
|02:51:25 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x22
|02:56:58 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x22
|03:05:59 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x12
|03:13:16 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x03
|03:17:56 —
|«Футурама» — 7x11
|03:23:34 —
|Продолжаем читать «Спауна»
|03:36:03 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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