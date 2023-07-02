Телеовощи. Выпуск 503: Где у Джайлза дырка?

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:16 —
|«Последний богатырь. Наследие» расскажет о дочерях Ивана
|09:13 —
|Обманутый пенсионер Юрий Стоянов в тизере комедии «Мамонты»
|15:13 —
|Тизер драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской
|21:54 —
|Продюсеры «Ведьмака» знают, как представить нового Геральта
|32:44 —
|Мэттью Макконахи мог сыграть Джоэла в «Одних из нас»
|34:57 —
|«Футурама» продолжается в трейлере 11 сезона
|38:56 —
|«Захваченный рейс» (Hijack) — 1x01—02
|43:48 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 2x01—02
|50:33 —
|«Медведь» (The Bear) — 1x01—08
|01:12:29 —
|«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — 1x02
|01:20:53 —
|«Кумир» — 1x03—04
|01:36:55 —
|«Драконий жемчуг» (Dragon Ball) — 1x01—02
|01:51:56 —
|«Кувалда» (Sledge Hammer!) — 1x01
|02:02:32 —
|«Сверхъестественное» (Supernatural) — 1x01
|02:15:09 —
|«Безумцы» — 1x09
|02:30:00 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x20
|02:40:57 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x21
|02:50:26 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x11
|02:55:40 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x02
|03:07:21 —
|«Футурама» — 7x10
|03:13:58 —
|Начинаем обсуждать комикс «Спаун. Книга 1»
|03:31:56 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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