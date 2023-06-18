Телеовощи. Выпуск 501: Кризис среднего возраста идёт за вами

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:53 —
|Тизер боевика «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридана
|07:36 —
|Трейлер третьего сезона «Воина»
|09:24 —
|Трейлер третьего сезона «Ведьмака»
|13:20 —
|Отрывок из сериала «Скрежет металла»
|16:36 —
|Трейлер анимационного экшена «Остров черепа»
|17:57 —
|«Молодой „Скала“» закрыт после трёх сезонов
|20:44 —
|Эпичный трейлер второго сезона «Основания»
|22:04 —
|Закрытие «Рыцарей Готэма»; продление «Супермена и Лоис» и «Укрытия»
|35:16 —
|Создатель «Перси Джексона и Олимпийцев» отвечает на критику кастинга
|41:47 —
|Это мы не смотрим: «Мужской стриптиз» (The Full Monty)
|42:46 —
|«Переполненная комната» (The Crowded Room) — 1x01—03
|48:15 —
|«Основано на реальных событиях» (Based on a True Story) — 1x01
|52:42 —
|«Кумир» — 1x01—02
|01:05:08 —
|«Миссис Дэвис» — 1x07—08
|01:40:53 —
|«Цитадель» — 1x05—06
|01:51:03 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x19
|02:01:04 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x09
|02:06:23 —
|Кирилл о романе «13 причин почему»
|02:08:24 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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