 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Очень сложное лицо Хоакина Феникса на кадре из эпика Ридли Скотта «Наполеон» «Калейдоскоп ужасов» возвращается в комиксы с участием знаменитых авторов Партнерство импринта Skybound и производителя игрушек Hasbro даст «Трансформерам» и «Броску кобры» общую вселенную У Witchfire от авторов Painkiller наконец-то появилась дата выхода 30XX — roguelike-наследник Mega Man X выходит из раннего доступа
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
555

Новое пушечное мясо: второй сезон «Игры в кальмара» определился с актёрским составом

По-прежнему не объявлена дата выхода второго сезона нашумевшей «Игры в кальмара», зато точно известно, кто в неё будет играть. В продолжении вернутся Ли Джон-джэ (Сон Ки Хун), Ли Бён-хон (Ведущий), Ви Ха Джун (Хван Джун Хо) и звезда «Поезда в Пусан» Гон Ю (вербовщик).

К ним присоединятся Им Шиван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын, чьи имена наверняка ни о чём вам не говорят.

Учитывая сумасшедшую популярность «Игры в кальмара» в продолжении изначально можно было не сомневаться, но Netflix не ограничился только лишь им. В производство запущено реалити-шоу по мотивам сериала, а также англоязычный ремейк — говорят, стриминг-гигант задумал привлечь к нему Дэвида Финчера.

Теги
ВидеоИгра в кальмара
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

20«Игра в кальмара» от Дэвида Финчера? Дайте две! 10Наш ответ «Игре в кальмара» — пародия «СамоИрония судьбы!» с Галустяном и Батрудиновым (фото) 3Генри Кавилл, Джейсон Момоа и Галь Гадот приглашают на TUDUM от Netflix (видео) 4Трепещите! Второй сезон «Игры в кальмара» получил официальное подтверждение и первый тизер

Тоже интересно

3Выйдет игровой сериал по манге «Волны, слушайте меня». По той же манге выходил аниме-сериал 3Эйса Гонсалес в откровенном наряде на съёмках «Министерства неджентльменской войны» (фото) 15«Мне же не шесть лет» — Мишель Родригес слегка приложила кинокомиксы 1Анонсирован кооперативный шутер John Carpenter's Toxic Commando 3Дэйв Батиста сыграет главную роль в экшен-долгострое про киллера с неправильным диагнозом

Далее на КГ

0
Уэс Андерсон рассказал, почему Билл Мюррей выбыл из «Города Астероидов»
 2
«Моя карьера закончена» — Джеймс Ганн вспоминает своё увольнение из Disney
 0
«Моя дочь отправилась в столицу, чтобы стать авантюристкой, и достигла S-ранга» — промо-ролик фэнтезийного аниме
 6
ЕВА-533: По прозвищу «Папаша»
 11
«Аватар: Легенда об Аанге» показал своих героев
 15
Геральт дерётся с чародеем в отрывке из третьего сезона «Ведьмака»
 16
«Задача трёх тел» от шоураннеров «Игры престолов» показала свой первый тизер
 6
«Это было ударом» — Том Холланд прочитал негативные отзывы на «Переполненную комнату»
 6
Галь Гадот заходит на территорию Джеймса Бонда и Джейсона Борна в трейлере «Каменного сердца»
 5
«Мятежная луна» Зака Снайдера демонстрирует эпический съёмочный процесс (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Трансформеры 7» нашли необходимую финансовую подпитку в Китае
 
IU обвиняют в плагиате
 
Кино Ужасающий вампирский абьюз Николаса Кейджа в финальном трейлере фильма «Ренфилд»
 
Железный человек получит новую броню и объединится с Людьми Икс против своей же компании
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Ash of Gods: The Way
 
Джису из Blackpink оказалась круче Чимина из BTS
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 501: Кризис среднего возраста идёт за вами
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 572: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Кто убил BlackBerry», максимальный Николас Кейдж
 
0Ноль кадров в секунду – 478: Summer Game Fest 2023, начало
 
 
6ЕВА – 533: По прозвищу «Папаша»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 500: Перебор с долблением
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Гипнотик» Роберта Родригеса, «Русалочка», «Рай для дурака», уходящая эпоха «Форсажа»
 
0Ноль кадров в секунду – 477: Микропамять Джима Как-его-там
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru