Новое пушечное мясо: второй сезон «Игры в кальмара» определился с актёрским составом

По-прежнему не объявлена дата выхода второго сезона нашумевшей «Игры в кальмара», зато точно известно, кто в неё будет играть. В продолжении вернутся Ли Джон-джэ (Сон Ки Хун), Ли Бён-хон (Ведущий), Ви Ха Джун (Хван Джун Хо) и звезда «Поезда в Пусан» Гон Ю (вербовщик).

К ним присоединятся Им Шиван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын, чьи имена наверняка ни о чём вам не говорят.

Учитывая сумасшедшую популярность «Игры в кальмара» в продолжении изначально можно было не сомневаться, но Netflix не ограничился только лишь им. В производство запущено реалити-шоу по мотивам сериала, а также англоязычный ремейк — говорят, стриминг-гигант задумал привлечь к нему Дэвида Финчера.