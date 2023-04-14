«Игра в кальмара» от Дэвида Финчера? Дайте две!

Популярность корейской «Игры в кальмара», ставшей мировым феноменом, не могла не натолкнуть на мысль о необходимости ремейка. Теперь Netflix хочет снять англоязычный сериал, и стриминг-гигант уже нашёл для этого самую подходящую кандидатуру — Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Игра»)!

В курсе ли сам режиссёр, пока не уточняется — не знает этого и инсайдер Джефф Снайдер, от которого и пошла информация. Тем не менее, сразу несколько источников настаивают, что потоковый сервис страстно хочет именно Финчера. А уговаривать Netflix умеет, тем более что у него уже есть опыт успешной работы с постановщиком над «Охотником за разумом».

Помимо этого «Игра в кальмара», само собой, получит второй сезон, и уже официально подтверждено возвращение двух старых знакомых — главного героя, Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон-джэ («Аколит») и Ведущего (Ли Бён-хон).