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Чарли Кокс и похудевший Винсент Д'Онофрио меряются мускулами за кадром нового «Сорвиголовы» (фото)

Источник: Disney+

В сердцах истинных фанатов ещё теплится надежда, что Marvel не испортит хотя бы один свой сериал, и хорошо бы это был «Сорвиголова: Рождённый заново». После слива Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и рекаста Ванессы (Айелет Зорер) шансов на это мало, но само присутствие на площадке Чарли Кокса и Винсента Д'Онофрио вынуждает верить.

Свежее фото демонстрирует процесс подготовки к съёмках — этим двоим там ещё морды бить. И нельзя не отметить потрясающую физическую форму Кингпина, сбросившего, кажется, половину своего веса.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

В новом сериале любовь всей жизни Уилсона Фиска сыграет Сандрин Холт («Карточный домик»), а роль нового любовного интереса Мэтта Мёрдока досталась Маргарите Левиевой («Двойка»). Фогги Нельсона в «Рождённом заново» тоже не будет, зато вернётся Каратель.

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ГалереяСорвиголова: Рождённый заново
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