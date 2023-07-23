Ниган, Мэгги и Дэрил вернутся — спин-оффы «Ходячих мертвецов» продлены на второй сезон

Экранная вселенная по творениям Роберта Киркмана живёт и здравствует не в пример своим многочисленны обитателям. На полях Comic Con 2023 представители вещателя AMC объявили, что два спин-оффа «Ходячих мертвецов» уже совершенно точно не вписываются в формат мини-сериала. По второму сезону благополучно получили «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

«Мёртвый город», повествующий о рискованных приключениях Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), стартовал 18 июня и вот-вот завершит свой первый сезон — до финала осталась всего одна серия.

«Дэрил Диксон» о странствиях титульного персонажа по запруженной ходячими мертвецами Франции ещё даже не стартовал — премьера сериала с Норманом Ридусом в главной роли состоится 10 сентября, но кредит доверия к проекту достаточно высок, раз уж он обзавёлся продлением ещё до старта.