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СЕРИАЛЫ
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Ниган, Мэгги и Дэрил вернутся — спин-оффы «Ходячих мертвецов» продлены на второй сезон

Источник: AMC

Экранная вселенная по творениям Роберта Киркмана живёт и здравствует не в пример своим многочисленны обитателям. На полях Comic Con 2023 представители вещателя AMC объявили, что два спин-оффа «Ходячих мертвецов» уже совершенно точно не вписываются в формат мини-сериала. По второму сезону благополучно получили «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

«Мёртвый город», повествующий о рискованных приключениях Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), стартовал 18 июня и вот-вот завершит свой первый сезон — до финала осталась всего одна серия.

«Дэрил Диксон» о странствиях титульного персонажа по запруженной ходячими мертвецами Франции ещё даже не стартовал — премьера сериала с Норманом Ридусом в главной роли состоится 10 сентября, но кредит доверия к проекту достаточно высок, раз уж он обзавёлся продлением ещё до старта.

Теги
Ходячие мертвецы: Мёртвый городХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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