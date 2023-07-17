Свежая маньячная история — вышел трейлер сериала «Замаячный»

Онлайн-кинотеатр KION вступает на территорию маньячных историй с многосерийным проектом «Замаячный». Детективный триллер по роману Ильи Бушмина «Ничейная земля» стартует на цифровой платформе 1 августа.
Следователь Екатерина и оперативник уголовного розыска Сергей берутся расследовать дело маньяка-душителя, который держит в страхе крайне неблагополучный посёлок Замаячный, давно прозванный местными Ямой.
В основной актёрский состав сериала, снятого Андреем Либенсоном, вошли Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Екатерина Шумакова, Игорь Грабузов и Александр Саюталин.
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