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Свежая маньячная история — вышел трейлер сериала «Замаячный»

Онлайн-кинотеатр KION вступает на территорию маньячных историй с многосерийным проектом «Замаячный». Детективный триллер по роману Ильи Бушмина «Ничейная земля» стартует на цифровой платформе 1 августа.

Следователь Екатерина и оперативник уголовного розыска Сергей берутся расследовать дело маньяка-душителя, который держит в страхе крайне неблагополучный посёлок Замаячный, давно прозванный местными Ямой.

В основной актёрский состав сериала, снятого Андреем Либенсоном, вошли Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Екатерина Шумакова, Игорь Грабузов и Александр Саюталин.

И постер:

Постеры сериала «Замаячный»
Теги
ВидеоЗамаячный
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Источник фотографий: Depositphotos

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