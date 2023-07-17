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СЕРИАЛЫ
573

Ник Фьюри воюет со злобными скруллами в трейлере финала «Секретного вторжения»

Для той дюжины заинтересованных, которые всё ещё смотрят «Секретное вторжение», стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер финальных эпизодов многосерийного шпионского экшен-триллера по стандартам Marvel. Впереди у боевого деда Ника Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона решающее сражение против целой армии инопланетных зелёных захватчиков.

Видеоролик ничего нового, к слову, не выдаёт — бывший глава Щ.И.Т. продолжает воевать со скруллами, оккупировавшими многочисленные АЭС, разбросанные по всей студёной России. Ставки высоки как никогда, финал будет жарким, но зрительское большинство об этом вряд ли узнает — сериал, мягко говоря, не вызвал ажиотажа.

И постер:

Постеры сериала «Секретное вторжение»
Теги
ВидеоСекретное вторжение
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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