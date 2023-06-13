 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Кара Делевинь на стиле — свежие фото со съёмок 12 сезона «Американской истории ужасов» Аарон Пол и кусочки Сальмы Хайек на постерах «Чёрного зеркала» Лейтенант Примарис Тит и два братюни в кооперативе Warhammer 40,000: Space Marine 2 Неделя кино на КГ — главные новости 29 мая — 4 июня Архимед страшно затопил Харрисона Форда в «Индиане Джонсе 5» (видео)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
29

Мария Хилл раскрывает Нику Фьюри жёсткую правду в первом отрывке «Секретного вторжения»

Ник Фьюри сильно изменился после Щелчка Таноса, и его бывшая подчинённая больше не уверена в том, что он в состоянии адекватно оценить обстановку и рассчитать свои силы. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый отрывок из марвеловского «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли. Премьера сериала состоится 21 июня.

Масштабный кроссовер поведает о внедрении инопланетян-скруллов в супергеройские организации Земли. И это тайное вторжение марвеловские легенды каким-то образом благополучно проморгали.

В проекте также задействованы Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Мартин Фриман и Коби Смолдерс.

Теги
ВидеоСекретное вторжение
Комментарии

Ещё на эту тему

1Матёрый Ник Фьюри борется со скруллами в свежем тизере «Секретного вторжения» 2Ник Фьюри готов к одиночной миссии в экшен-тизере «Секретного вторжения» 2Ник Фьюри и Мария Хилл на свежих кадрах «Секретного вторжения»

Тоже интересно

2Комикс W0RLDTR33 от издательства Image раскроет секреты Интернета 0Халк терроризирует съёмочную группу документального фильма в своём новом ежегоднике 7Бородатый Бэтмен беседует с Барри Алленами в отрывке из «Флэша» 2Издательство Atari приобретает студию Nightdive 2Киану Ривз сыграет в чёрной комедии про некогда популярного голливудского актёра

Далее на КГ

1
Эмбер Хёрд — дама-психиатр на первых кадрах триллера «В огне»
 0
Геймплейная демонстрация Assassin's Creed: Mirage
 0
Prince of Persia The Lost Crown — несколько трейлеров и ценник от AAA-блокбастера
 1
Архимед страшно затопил Харрисона Форда в «Индиане Джонсе 5» (видео)
 0
Боевая львица Зои Салдана на постере боевика «Спецназ: Львица»
 2
Далёкая галактика, родной геймплей: Star Wars Outlaws демонстрирует красивый мир и шаблонные механики
 0
Бей человeков! Трейлеры и дата выхода Avatar: Frontiers of Pandora
 3
Чёрные силуэты Джона Бойеги и Джейми Фокса на плакатах чёрной комедии «Они клонировали Тайрона»
 0
Сорвиголова получил новый костюм
 0
Смотрим и обсуждаем: Ubisoft Forward
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Манга «Пираты „Чёрной лагуны“» возвращается. Её сериализация возобновится в мае
 
Группу Fifty Fifty обвиняют в плагиате
 
«Теория большого взрыва» получит новый спин-офф
 
Кай из EXO неожиданно призван на военную службу 
 
Агентство RBW прокомментировало сообщения о дальнейшей деятельности Хвасы из Mamamoo
 
Человек-муравей и Мэрил Стрип в тизере третьего сезона «Убийств в одном здании»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 500: Перебор с долблением
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Гипнотик» Роберта Родригеса, «Русалочка», «Рай для дурака», уходящая эпоха «Форсажа»
 
0Ноль кадров в секунду – 477: Микропамять Джима Как-его-там
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 532: Синдзи делает это в перчатках
 
2Телеовощи – 499: Штырь играет вдолгую
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 570: «Форсаж 10», реакция на «Русалочку», свежий перформанс Макса Лэндиса, сериал «Новичок»
 
1Ноль кадров в секунду – 476: Пожалейте разработчиков
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru