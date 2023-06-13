Мария Хилл раскрывает Нику Фьюри жёсткую правду в первом отрывке «Секретного вторжения»

Ник Фьюри сильно изменился после Щелчка Таноса, и его бывшая подчинённая больше не уверена в том, что он в состоянии адекватно оценить обстановку и рассчитать свои силы. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый отрывок из марвеловского «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли. Премьера сериала состоится 21 июня.

Масштабный кроссовер поведает о внедрении инопланетян-скруллов в супергеройские организации Земли. И это тайное вторжение марвеловские легенды каким-то образом благополучно проморгали.

В проекте также задействованы Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Мартин Фриман и Коби Смолдерс.