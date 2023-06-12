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Боевая львица Зои Салдана на постере боевика «Спецназ: Львица»

Оперативницы и их мудрое руководство удостоились места на официальном постере военного боевика «Спецназ: Львица». Премьера нового проекта Тейлора Шеридана в сотрудничестве с потоковым сервисом Paramount+ состоится 23 июля.

Постеры сериала «Спецназ: Львица»

В проекте, вдохновлённом реальной военной программой США, речь пойдёт о спецотряде женщин-военных, воюющих с терроризмом. Руководители специальной антитеррористической программы «Львица» вербуют агрессивного морпеха Крус (Лайсла Де Оливейра) для работы под прикрытием вместе с ветераном Джо (Зои Салдана) — героини должны предотвратить террористический акт на территории Штатов.

Теги
ГалереяСпецназ: Львица
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