Боевая львица Зои Салдана на постере боевика «Спецназ: Львица»

Оперативницы и их мудрое руководство удостоились места на официальном постере военного боевика «Спецназ: Львица». Премьера нового проекта Тейлора Шеридана в сотрудничестве с потоковым сервисом Paramount+ состоится 23 июля.

В проекте, вдохновлённом реальной военной программой США, речь пойдёт о спецотряде женщин-военных, воюющих с терроризмом. Руководители специальной антитеррористической программы «Львица» вербуют агрессивного морпеха Крус (Лайсла Де Оливейра) для работы под прикрытием вместе с ветераном Джо (Зои Салдана) — героини должны предотвратить террористический акт на территории Штатов.