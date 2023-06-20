 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Суон из Purple Kiss дебютирует сольно «Класс для героев» — новый трейлер и дата выхода аниме про геройскую школу с ученицами на любой вкус и темперамент Тифа всё так же хороша: трейлер Final Fantasy VII Rebirth Реализм высшей пробы! Галь Гадот бежит по взрывающемуся дирижаблю в экшене «Каменное сердце» (фото) Хоумлендер ждёт вашей поддержки в промо-ролике «Пацанов»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
46

Сарик Андреасян снимает спин-офф «Чикатило»

Источник: Okko

Самый успешный сериал стримингового сервиса Okko — «Чикатило» Сарика Андреасяна — расширяет свою маньячную вселенную спин-оффом под названием «Тень Чикатило». Предлагайте названия для следующий проектов из этой серии. Тут есть где разгуляться фантазии.

Следователи из оригинального сериала отправляются расследовать дело условного Ангарского маньяка — милиционера Попцова из Иркутской области.

Промо-арт сериала «Тень Чикатило» Промо-арт сериала «Тень Чикатило» Промо-арт сериала «Тень Чикатило» Промо-арт сериала «Тень Чикатило» Промо-арт сериала «Тень Чикатило»

На этот раз, видимо, обойдутся без Нагиева. В актёрском составе значатся Федор Лавров, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие. Андреасян режиссирует спин-офф на пару с Давидом Дадунашвили. Сценарий написал Сергей Волков, соавтор сценария «Чикатило».

Теги
Тень Чикатило
Комментарии

Ещё на эту тему

27Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет колонии за взятки 29Князь нанимает эскортниц в трейлере драмы «Немодельное агентство» Сарика Андреасяна 25Сарик Андреасян снимет фильмы про Домовёнка Кузю

Тоже интересно

0Монархический Джонни Депп строит глазки своей фаворитке на постерах фильма «Жанна Дюбарри» 0«Это путешествие» — анонс аниме про спонтанную бесцельную поездку 10Больше секса, меньше смысла — свежий тизер «Кумира» с Лили-Роуз Депп 10Жуть! Чёрный Флэш засветился на промо «Флэша» с Эзрой Миллером (фото) 5Пафосные Автоботы и Максималы в анонсе трейлера «Трансформеров: Восхождения звероботов»

Далее на КГ

3
Гильермо дель Торо устал от студийных отказов: «Снимать фильмы — всё равно что есть бутерброд с дерьмом»
 4
Российский актёр Юрий Колокольников подтвердил, что снялся в «Крэйвене-охотнике»
 3
«Её совершенно неправильно понимают» — Мелисса Маккарти защищает Урсулу из «Русалочки»
 6
ЕВА-534: Прямая трансляция
 4
Лили Коллинз станет на шаг ближе к Одри Хепбёрн в новом сезоне «Эмили в Париже»
 4
The Weeknd думает, что откровенные сцены «Кумира» не должны выглядеть сексуально
 0
Суон из Purple Kiss дебютирует сольно
 1
Форменный цирк и фанаты в массовке: новые кадры со съёмок фильма «Майор Гром: Игра»
 3
Режиссёр дилогии «Миссия невыполнима 7 и 8» уже придумал идею для новой части
 0
«Негодник, которому не снилась девушка с кожаным рюкзаком» — дата выхода второго фильма-сиквела по популярной серии ранобэ
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Это не жалкие букашки: Трент Резнор и Аттикус Росс стали композиторами новых «Черепашек-ниндзя»
 
Игры Пафосное и страшное путешествие — Warhammer 40K: Rogue Trader показывает локации игры
 
Главные лица «Воина» на постере третьего сезона бойцовской драмы
 
Кино Вин Дизель показал первые промо-кадры из «Форсажа 10. Части 2»
 
Кино «Я сдаюсь» — Пэтти Дженкинс осудила «Оскар» за отсутствие женщин-режиссёров
 
«Телеовощи» — прямая трансляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6ЕВА
 
 
5Телеовощи – 501: Кризис среднего возраста идёт за вами
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 572: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Кто убил BlackBerry», максимальный Николас Кейдж
 
0Ноль кадров в секунду – 478: Summer Game Fest 2023, начало
 
 
6ЕВА – 533: По прозвищу «Папаша»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 500: Перебор с долблением
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Гипнотик» Роберта Родригеса, «Русалочка», «Рай для дурака», уходящая эпоха «Форсажа»
 
0Ноль кадров в секунду – 477: Микропамять Джима Как-его-там
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru