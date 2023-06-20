Сарик Андреасян снимает спин-офф «Чикатило»

Самый успешный сериал стримингового сервиса Okko — «Чикатило» Сарика Андреасяна — расширяет свою маньячную вселенную спин-оффом под названием «Тень Чикатило». Предлагайте названия для следующий проектов из этой серии. Тут есть где разгуляться фантазии.

Следователи из оригинального сериала отправляются расследовать дело условного Ангарского маньяка — милиционера Попцова из Иркутской области.

На этот раз, видимо, обойдутся без Нагиева. В актёрском составе значатся Федор Лавров, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие. Андреасян режиссирует спин-офф на пару с Давидом Дадунашвили. Сценарий написал Сергей Волков, соавтор сценария «Чикатило».